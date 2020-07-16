НБУ должен служить народу Украины, а не использоваться для обслуживания внешних спекулянтов, – Бойко

Юрий Бойко Прес-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нардеп выразил надежду, что новый руководитель НБУ выйдет из-под внешнего управления

Национальный банк должен служить народу Украины, а не использоваться для обслуживания внешних спекулянтов.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Мы не хотим, чтобы в Нацбанке оставалась такая же команда, управляемая внешними управленцами, которая сегодня есть. Мы считаем, что все эти последствия госпожи Гонтаревой должны быть отставлены, и поэтому мы поддерживали смену руководства Нацбанка. Мы надеемся, что этот новый руководитель выйдет из-под внешнего управления, и Нацбанк будет служить народу Украины, а не использоваться для обслуживания внешних спекулянтов", – заявил Юрий Бойко.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

Как сообщалось ранее, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.