Назначение Витренко министром энергетики: Корниенко рассказал, когда нардепы рассмотрят вопрос

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

На этот раз кандидатура Юрия Витренко должна получить большую поддержку в зале, благодаря поддержке со стороны Владимира Зеленского

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада Украины завтра, 26 января, не будет рассматривать вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики, однако нардепы планируют проголосовать до конца этой недели. Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции "Слуга народа", передает "РБК-Украина".

"Голосование за Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов", - отметил политик.

Он добавил, что на этот раз кандидатура Юрия Витренко должна получить большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре, в частности, благодаря поддержке со стороны Владимира Зеленского.

Кроме того, Корниенко подчеркнул, что руководить Министерством энергетики должен полноценный министр, а не исполняющий обязанности.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

Позже в "Слуге народа" рассказали, что может помешать назначению Юрия Витренко на должность министра энергетики.