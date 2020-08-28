Назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным, - СМИ

Директор НАБУ Артем Сытник img.pravda.com

Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении не соответствует Основному закону

Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в суде.

Согласно сообщению, Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника является таким, что не отвечает Основному закону.

"Сегодня КСУ действительно принял такое решение. Указ признан неконституционным", - отметил информатор.

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Напомним, что 20 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины". В представлении отмечается, что указ не соответствует требованиям нескольких статей Конституции Украины.

Отметим, Сытник был назначен директором НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко № 218/2015 от 16 апреля 2015 года.