Назначение Банчука состоялось, потому что в чемоданах занесли деньги, — Бессмертный

Роман Бессмертен. Фото: Косарев Александр / УНИАН

В украинском государстве кадровой политики нет, утверждает политик

Назначение 33-летнего Богдана Банчука на должность руководителя Аграрного фонда произошло потому, что в чемоданах занесли деньги.

Об этом заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

Отвечая на вопрос, являются ли последние назначения президента Зеленского, в частности, назначение Богдана Банчука на должность руководителя Аграрного фонда, слабым местом власти, Роман Бессмертный отметил:

"То, что произошло с самого начала, когда все попытки 30 лет ввести в Украине институт государственной службы, в конце концов закончилось тем, что начали проводить конкурсы, после конкурсов выбирать людей, они проходили сложное горнило. Но тут появляется президент Зеленский и этих людей начинают увольнять. Это значит, что наступил конец даже попыткам построения какой-то кадровой политики. В Украинском государстве кадровой политики нет", - акцентировал Бессмертный.

Поэтому, добавил он, все назначения в Украине сейчас происходит таким образом, что в чемоданах заносят деньги.

"По другому не бывает. Эта система, если можно это назвать системой, – это ключевая проблема украинской кадровой политики", – подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, как заявил политический аналитик Виталий Романенко, назначение 33-летнего Богдана Банчука, человека, который работал сначала в МИД, а затем заместителем председателя одной из РГА, на должность руководителя Аграрного фонда свидетельствует о том, что для такой стремительной карьеры нужно родиться в правильной семье.