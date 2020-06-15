НАТО ждет от Украины принятия пяти законов, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина Фото из открытых источников

После получения Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей, следующим шагом будет членство в Альянсе

Североатлантический альянс ожидает от Украины принятия пяти законов. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - сказала Стефанишина.

По ее словам, после получения Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей, следующим шагом будет членство в Альянсе.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают ЕОР как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - добавила Стефанишина.

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Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей.