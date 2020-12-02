НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Генсек Альянса не стал раскрывать деталей заседания, на котором Сийярто поднял вопрос обысков СБУ на Закарпатье

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией, заявив, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания глав МИД стран Альянса, передает "Европейская правда".

Поэтому он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора.

"Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор", - заявил генсек Альянса.

По его словам, несмотря на спор между странами Альянс может продолжать укреплять партнерство с Украиной, оказывая ей свою поддержку.

"Сегодняшнее заседание как раз это демонстрирует", - сказал он.

Стоит добавить, что в заседании, посвященном безопасности в Черноморском регионе, принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме главы общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.