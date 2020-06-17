НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Также НАТО призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Министры обороны стран НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина.

Отмечается, что Альянс также призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

При этом он добавил, что страны НАТО закупят дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения.

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в Российской Федерации", - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что 7 июня в Балтийском море начались международные учения Baltops, на которые собрались 19 стран Североатлантического альянса НАТО.