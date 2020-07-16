Настоящий суверенитет и сильная Украина будут в будущем, и этого не придется долго ждать, – Рабинович

Вадим Рабинович

Нардеп отметил, что впереди выборы и есть возможность для изменений к лучшему

Государственный суверенитет – это достижение, а то, что поколение политиков не сумели сделать этот суверенитет реальным, это проблема уже политиков, а не народа Украины. Сегодняшний праздник – это праздник будущего, ведь именно в будущем будет настоящий суверенитет и сильная Украина.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"30 лет назад, когда подписывали Акт о государственном суверенитете, мы верили в лучшее, и мы не перестаем верить сегодня. Да, сегодня условный суверенитет, сегодня страна стоит на коленях и подчиняется иностранным всяким этим - даже не хочу их называть в праздничный день. Да, сегодня загнали страну в экономический тупик, но, вы знаете, что Украина всегда выживала за счет того, что она очень оптимистичная, что мы всегда улыбаемся, что мы верим в будущее. Я абсолютно уверен в том, что будет все хорошо. Надо только немножко поработать, надо верить в себя", – заявил народный депутат.

Вадим Рабинович подчеркнул: "Сегодня - праздник, потому что что бы мы не говорили, даже если мы не справимся, дети наши справятся, но суверенитет уже есть и его никто не отберет у Украины. Поэтому это, безусловно, достижение, а то, что поколения политиков не сумели сделать этот суверенитет реальным, это проблема уже политиков, а не народа Украины. Поэтому я хочу всех нас поздравить с очень большим праздником, с праздником будущего, потому что именно в будущем, я думаю, будет настоящий суверенитет. Именно в будущем будет настоящая сильная Украина, и нам не так долго ждать, как кажется. Не надо ни 50 лет, ни 40. Вот сейчас пройдут местные выборы, потом быстро будут парламентские, и мы нормальную власть изберем и закончим раз и навсегда с этим даже не кошмаром".

Напомним, сегодня Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. В 16 часов начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины по этому случаю. Участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский.

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Перед тем, в 10 часов, начнется заседание Верховной Рады, в повестке дня – ряд вопросов. Среди них кадровые – в частности, относительно назначения председателя Нацбанку и руководителя Антимонопольного комитета.