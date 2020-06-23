Нашу прокуратуру практически развалили проведением тестирования и реформы, – Деркач

По его словам, компанию, которая участвовала в этом всем, продали после проведения тестирования

Андрей Деркач

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что прокуратуру Украины практически развалили проведением тестирования и реформы. Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Нашу прокуратуру развалили практически проведением тестирования и реформы. Одной из компаний, я уже вчера говорил, которая принимала участие в этом процессе, была компания "Сайметрикс-Украина". Это та компания, которой владели два психолога, мужчина и жена. После проведения тестирования в октябре месяце эту компанию продали. Представляете, то есть посадили посла США Тейлора, уважаемого мной человека, ветерана войны во Вьетнаме, посадили рядом с клоуном Рябошапкою, подписали документы на 750 тысяч долларов", - рассказал Деркач.

Также он заявил, что посольство Соединенных Штатов в Украине прогнало деньги через Ватикан, а компанию продали "как вонючку".

"Прогнали их через компанию, которая ... "IDLO" - это зарегистрированная в Украине компания. То есть посольство США в Украине прогоняет деньги через Ватикан, загоняет их в "логику" "Сайметрикса", затем уничтожает все документы во всех 5 группах, которые проводили тестирование, а вот эту компанию продает, как вонючку какую в Обуховский район женщине, которая занимается розничной торговлей. Это насколько надо не уважать себя! Там стоят подписи Рябошапки, Каська", - отметил Деркач.

Напомним, ранее Деркач заявил, что за каденции пятого президента Украины Петра Порошенко страна стала планетой, куда боялись приезжать.