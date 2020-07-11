"Наши скоординированные действия были правильными": Зеленский отметил успехи власти в борьбе с COVID-19

Владимир Зеленский Офис президента

Второй день подряд в Украине количество людей, что выздоровели превышает количество новых больных

Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от COVID-19, значительно превышает количество тех, кто заболел, а значит власть выбрала правильный курс. Об этом во время совещания с представителями правительства сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

"Хоть цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы дошли до момента, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, как и раньше, двигаться в соответствии с ситуацией", – сказал Зеленский.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что с начала проверок на соответствие карантинным нормам заведений было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн гривен.

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Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 800 пациентов.