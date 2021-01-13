Нашей страной руководит группа олигархов, вступивших в сговор с иностранными аферистами, – Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Они захватили власть в стране с целью незаконного обогащения, заявил нардеп

Сегодня Украиной не руководят ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль, страной руководит группа олигархов, сговорившихся с иностранными аферистами.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что строить политические прогнозы в Украине даже на текущий год невозможно. Он объяснил, почему так считает.

"Не пытайтесь строить догадки. Потому что нашей страной не управляет президент Зеленский, ну, как вы этого не поймете? Не управляет! И Шмыгаль не управляет. Нашей страной управляет группа олигархов, которые вступили в сговор с иностранными, по большей части – американскими аферистами. Они захватили власть в стране с целью незаконного обогащения. Они грабят эту страну, присваивают ее ресурсы, они повышают нам тарифы, они залезли каждому из нас в карман. Они грабят население и тарифами, и налогами, и низкими зарплатами, и этими законами о продаже земли. Вот это цель мафиозной организации, захватившей власть в стране. Поэтому ни президент Зеленский, ни Шмыгаль, ни вся эта компания "95 квартала", находящаяся сегодня у власти в Украине, не решает никаких задач государственного устройства, государственного строительства. От них ничего не зависит, и что бы они не делали, судьба их пребывания у власти зависит не от них и не от их политики", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

Нардеп считает, что в Украине следует поменять властную верхушку, притом преемники должны быть прямой противоположностью действующей власти.

"Нам нужно избавиться от этой власти, и следующая власть, следующий президент должны быть прямой противоположностью нынешним. Нам нужна новая власть, которая, повторюсь, будет прямой противоположностью власти нынешней и власти предыдущей. Нам нужна власть профессионалов", – сказал гость ток-шоу.

Как сообщали ранее, 24 ноября "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее молодежное крыло, а также организация "Патриоты – За жизнь" провели акцию у посольства США. Участники акции пришли выразить протест против внешнего управления, введенного США в Украине.

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