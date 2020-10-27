Наше государство должно жестко реагировать на то, что унижает Украину, – Грищенко об агитации венгерских чиновников

Константин Грищенко Скриншот видео

Украину и ее законодательство надо уважать, подчеркнул дипломат

Украина подала очевидный сигнал, который давно актуален, что наше государство надо уважать и что нужно уважать украинское законодательство.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дипломат, комментируя дипломатический спор между Украиной и Венгрией из-за агитации чиновников с венгерской стороны в день местных выборов в Украине, отметил, что при действующем главе украинского МИД было сделано немало шагов к взаимопониманию между государствами по разным вопросам. Константин Грищенко отметил, что Венгрия - авторитарное государство, которое в рамках Европейского Союза не имеет какого-то серьезного влияния, потому что нарушает те стандарты, на которые опираются в ЕС.

"Следовательно, у них нет реальной поддержки в противостоянии с Украиной", – отметил Константин Грищенко.

Дипломат убежден, что прежде чем разрядится ситуация, а это обязательно произойдет на определенном этапе, наше государство должно жестко реагировать на то, что унижает Украину.

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Что касается запрета въезда двум чиновникам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье, Константин Грищенко отметил: "Каждая страна определяет сама, каким образом реагировать. Я думаю, что в данном случае то, что решила Украина, это достаточно серьезный демарш, который подает очевидный и давно уже актуальный сигнал, что Украину надо уважать, что надо уважать украинское законодательство. Речь идет не об этой власти, не о нынешнем президенте или министре, а об Украине как государстве".

Напомним, в субботу, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что глубоко расстроено тем, как официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины" из-за агитации чиновников на местных выборах.

В понедельник, 26 октября, Министерство иностранных дел Украины вручило послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста из-за политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов в минувшие выходные.