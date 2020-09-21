"Наш край" выдвинул в мэры Одессы Евгения Червоненко

Евгений Червоненко Фото из открытых источников

Участники конференции Одесской областной организации политической партии "Наш край" поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост мэра Одессы. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Как сообщает "Наш край", в ходе конференции были утверждены списки кандидатов в депутаты советов всех уровней Одесчины. Также участники конференции поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост городского главы Одессы от партии "Наш край".

"Одесса – это город, у которого есть хозяин на сегодня с сомнительной репутацией, с очень сомнительной, и сомнительными делами. Здесь нужны хозяйственники, а хозяйственникам нужен план. Люди устали от комиксов, клоунад и хотят дел. Необходимо выбрать команду хозяйственников и профессионалов", – заявил Евгений Червоненко.

Также на собрании была принята и утверждена программа партии, которая состоит из 12 шагов, направленных на реальное улучшение жизни людей, комфортный быт и социальное и культурное благосостояние.

"Нам есть с чем и для чего идти на выборы, так как впереди много работы и эту работу должны выполнять профессионалы, люди, по-настоящему болеющие за свой родной край, знающие о проблемах на местах и возможностях их решения. Будущее регионов — в руках людей, которые там живут, то есть в руках каждого из нас, и победа будет за нами, так как только хозяйственники могут спасти, развить и приумножить богатство наших громад, районов и регионов", — заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Антон Киссе.

Как отметил Киссе, партия "Наш край" была создана именно в Одессе и за короткий срок объединила все регионы Украины. Пятилетняя деятельность депутатов и членов партии ознаменована серьезными результатами – ремонт международных и региональных дорожных магистралей, запуск переправы "Орловка-Исакча", ремонт многочисленных объектов инфраструктуры.