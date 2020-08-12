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NASA показало гигантскую планету необычного цвета

Планета GJ 504b NASA

Планета больше Юпитера в четыре раза

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало фотографии планеты GJ 504b необычного цвета. Об этом сообщает Express.

Так, на снимках видно, что планета имеет яркий розовый цвет. По словам астронавтов, это связано с тем, что температура там не опускается ниже 237 градусов Цельсия. Поэтому газы на планете не успевают охладиться.  

Кроме этого, в NASA подчеркнули, что размер планеты GJ 504b в четыре раза больше Юпитера. Тогда как последняя в 11 раз больше размера Земли.

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К слову, планета GJ 504b находится в звездной системе GJ 504, которой более 160 миллионов лет. Заметим, нашей солнечной системе примерно 4,6 миллиарда лет.

Напомним, недавно NASA запустила новый марсоход Perseverance, который будет искать признаки жизни на красной планете. По предварительной информации, аппарат должен прибыть на Марс в феврале 2021 года.

 

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