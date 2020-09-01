Нас поставили под контроль и управляют нами, - Лазарев о кредитном соглашении с ЕС

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

А под шумок происходит "дерибан" государства, заявил политолог

По тем условиям, которые подписывает власть, чтобы получить транш от ЕС, заработать денег Украина не сможет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт, комментируя информацию о том, что Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение с ЕС, поинтересовался, откуда власть будет брать деньги, чтобы возвращать кредиты.

"Откуда вы возьмете эти деньги, чтобы отдать? Если вы говорите, что "хорошо" - те условия, которые вам дают, вы их подписываете и фактически по этим условиям вам невозможно заработать денег. Вспомните закон о локализации по поводу машиностроения. Сразу же с Европы позвонили и сказали - ребята, у нас с вами подписан совсем другой договор, вам этого делать нельзя. Вы деньги проешьте, пожалуйста, либо вложите в золотовалютные резервы, пускай у нас в Нью-Йорке полежат. Вот вам "хорошо", к чему мы идем", – заявил Александр Лазарев.

Политолог продолжил: "Дело в том, что нас поставили под контроль и нами руководят. Под этот шумок они фактически дерибанят наше государство. А для того, чтобы мы боялись выходить, они берут и руками уже местной внутренней элиты всякие праворадикальные элементы, выпускают их на улицу и направляют на те политические силы, которые являются реальной оппозицией в этой стране, и таким образом запугивают общество".

Как сообщали, 23 июля премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро во время рабочего визита в Брюссель.

Впоследствии Верховная Рада ратифицировала меморандум и соглашение для получения денег. В пояснительной записке указано, что процентная ставка заимствования на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако конкретный ее размер станет известен позже.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи.