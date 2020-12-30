Народный рейтинг: Сайт "Фокус" провел интернет-голосование, определив самых влиятельных украинцев по итогам 2020 года

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Сайт "Фокус" провел народное голосование, определив самых влиятельных украинцев по итогам 2020 года. Ранее вышли аналогичные рейтинги от изданий "НВ", "Корреспондент" и "Вести". Их специфика была в том, что составляли рейтинги эксперты, а потому они были весьма скучны. Намного более интересно увидеть, а что же думают по этому поводу сами украинцы. И их выбор весьма интересен и достоин обсуждения, отмечает в своем блоге на 112.ua политолог Игорь Вальский.

Приводим его текст дословно:

Самое спорное место рейтинга – первое. На нем вдруг оказался пятый президент Петр Порошенко. Высокими рейтингами похвастаться он не может, но его команда исправно работает в интернете, создавая Порошенко имидж альтернативного главы государства. Из достижений Порошенко за этот год можно отметить полный завал всех уголовных дел, открытых против него новой властью. Более того, в некоторых местных советах "ЕС" и "СН" весьма успешно сотрудничают.

На втором месте – митрополит Онуфрий. Глава УПЦ является духовным лидером миллионов украинцев, а сейчас еще и возглавил борьбу за церковь в условиях притеснений со стороны государства.

Известный журналист и политик с многомиллионной аудиторией Анатолий Шарий – третий. Совсем молодая партия Шария по итогам выборов зашла в ряд местных советов. А сам Анатолий оказывает большое влияние на наших граждан в информационном поле. Шарий активно вскрывает коррупционные темы Зе-власти, чем "заработал" себе несколько уголовных дел.

На четвертом месте – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он за последний год стремительно вернул себе лидерство в украинской политике, пишет "Фокус". Парламентская фракция ОПЗЖ, вторая по численности в Верховной Раде, хоть и не может влиять на решения монобольшинства, является серьезным противовесом действующей власти. К слову, кандидат в президенты от ОПЗЖ на выборах 2019 года Юрий Бойко занял только 35-е место. Сегодня Медведчук – единственный политик, который предложил действенный мирный план окончания вооруженного конфликта на Донбассе, а также добился снятия санкций с украинских предприятий и права производить российскую вакцину от коронавируса в Украине. На данный момент это важнейшие вопросы, интересующие украинское общество. И пока власти в этом направлении откровенно бездействуют, Медведчук успешно работает. Результат – политик вошел в топ-5 всех рейтингов влиятельности этого года.

Замыкает пятерку боксер Александр Усик. Саша успешен не только в ринге, но и в общественной деятельности. Он имеет твердую гражданскую позицию, которую не боится отстаивать публично, вызывая критику националистов. В частности, Усик активно поддерживает УПЦ и призывает не делить украинцев на "правильных" и "неправильных".

Немного странно видеть на шестом месте Юлию Тимошенко. На выборах ни она, ни ее партия уже давно ничего серьезного не демонстрируют. Тимошенко зависла в полупозиции – между властью и оппозицией. 2020-й Юлия Владимировна посвятила критике земельной реформы, чем увеличила свою поддержку на селе.

На седьмом месте – еще одна женщина – блогер и журналист Ольга Шарий. Ольга возглавляет интернет-издание "Шарий.net" и является сооснователем политической партии Шария. Известна резонансными расследованиями. В октябре 2020 года опубликовала документальный фильм "Янтарная Народная Республика", посвященный незаконной добыче янтаря в Житомирской области и пагубным экологическим последствиям этой деятельности.

На восьмом месте – глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он возглавил НБУ в июле 2020 года. На должности решил придерживаться "старого курса" - таргетирование инфляции, гибкий обменный курс, сохранение учётной ставки на уровне 6%. Однако курс гривны к зиме немного просел. Шевченко – весьма непубличный чиновник, хотя, как видим, даже в таких условиях он имеет свое влияние среди украинцев.

Не занимая госдолжности и не будучи представителем какой-либо партии, юрист Андрей Портнов имеет колоссальное влияние на многие политические процессы в стране. Украинцы оценили это девятой строчкой рейтинга. Портнов критикует работу правоохранительных органов и собирает доказательства вины во всевозможных нарушениях пятого президента Петра Порошенко.

Только на десятом месте оказался президент Владимир Зеленский. Это результат общественного разочарования его деятельностью на посту. Подвижек по Донбассу нет, тарифы растут, борьба с коронавирусом властью завалена. Президентская партия на местных выборах показала неудовлетворительные результаты, уступив даже кресло мэра родного города Зеленского Кривого Рога.

Стоит также отметить, что украинские олигархи оказались в низах "народного рейтинга" – Ахметов только 25-й, Коломойский – 51-й, Пинчук – 82-й.