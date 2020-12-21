Наркотики и долги: Стало известно о скандальном прошлом "врага" фармацевтов Михаила Пасечника

В карьере "врага" фармацевтов Михаила Пасечника были несколько скандальных эпизодов, пишет "Delo.ua".

В частности, Пасечник отметился громким провалом своего аптечного бизнеса. В 1994-м году он основал фармацевтическую компанию "Фалби", которая к 2011-му превратилась в девятый по величине бизнес в стране. Однако вскоре аптеки компании начали массово закрываться.

"Как выяснилось, причиной этому стали несоизмеримые аппетиты основателя. Развить бизнес Пасичнику удалось, в том числе, благодаря кредитному соглашению с государственным "Укрэксимбанком". Когда пришло время расплаты по долгам — успешный менеджер оказался не таким уж и успешным. Вернуть свои деньги пытались одновременно поставщики и производители лекарств, с которыми сотрудничала компания, и банк", - пишет издание, добавив, что долг Пасечника перед банком составил 1 млрд грн.

Тогда же, когда рухнул его бизнес, Пасечник оказался назначен главой Госслужбы лекарственных средств. Фармацевтическая индустрия встретила такое назначение враждебно. Представители рынка обратились с открытым письмом к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, где обвиняли Пасечника в изменении законодательства с целью дать преимущество большим аптечным сетям. Кроме этого причиной обеспокоенности фармацевтов был допуск Пасечником на украинский рынок препаратов, которые наносят вред здоровью потребителей.

"В 2014 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам под председательством Пасечника допустила к продаже препарат "Кофекс" и другие препараты индийской компании "Дженом Биотек ПВТ. Лтд". Ранее они были запрещены из-за претензий к условиям производства, безопасности и эффективности", - говорится в статье.

Препарат "Кофекс" содержит кодеин и используется наркозависимыми, а его тестирование проводилось с многочисленными нарушениями.

Возглавляя Гослекслужбу в первый раз (в 2002-2003 годах), Пасечник лоббировал включение в перечень лекарств, разрешенных к закупкам медучреждениями, лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была фармкомпания "Фалби". Одновременно блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов.

Как отмечается, имя Пасечника в данный момент фигурирует в списках возможных кандидатов на пост главы МОЗ. "Уже сейчас очевидно, что такое назначение скандально начнется и еще более скандально закончится", - пишет издание.