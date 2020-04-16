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Нардепы заблокировали подписание изменений в регламент Рады

Фото из открытых источников

Сейчас изменения в регламент не может подписать ни спикер ВР, ни президент

Народные депутаты Украины  заблокировали подписание изменений в регламент, которые приняли 16 апреля в Верховной Раде. Соответствующие проекты постановлений появились сайте Верховной Рады.

В частности, автором одного из постановлений является депутат Антон Поляков, который ранее подал в "антиколомойский" законопроект более 6 тысяч правок. Большинство из этих правок сам депутат называл техническими, а целью их представления называл торможение рассмотрения банковского законопроекта.

Другие два постановления подали нардепы Александр Дубинский ("Слуга народа"), Тарас Батенко и Ирина Констанкевич (депутатская группа "будущего").

Таким образом, изменения в регламент не сможет подписать ни спикер ВР, ни президент. Отмечается, что для разблокирования изменений в регламент, парламенту придется собраться на заседание для их рассмотрения.

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Напомним, 16 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в регламент ВР по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

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