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Нардепы требуют от Расчетной палаты провести аудит эффективности использования денег, выделенных на развитие Донбасса

Расчетную палату просят провести аудита эффективности использования денег, выделенных на развитие Донбасса Фото из открытых источников

Народные депутаты Украины Сергей Ларин и Виталий Борт требуют от Расчетной палаты провести аудит эффективности использования денег, выделенных на развитие неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Об этом сообщает общественная платформа "KyivStratPro". 

"Народными депутатами Украины Лариным С.М и Бортом В.П. на основании обращений граждан Украины, общественных организаций ВОО "Землячество - Родной Донбасс", общественной платформы "KyivStratPro" направлен депутатский запрос на имя главы Расчетной палаты Валерия Пацкана", - говорится в сообщение. 

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В частности, депутаты просят включить в план работы Расчетной палаты на первый квартал 2021 года проведение аудита эффективности использования денег государственного бюджета выделенных Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины, в том числе международных партнёров на реализацию проектов, государственных целевых программ, направленных на развитие и восстановление инфраструктуры и т.д за период с 2016 по 2020 год включительно.

По предварительной информации, обращение подписало восемь народных депутатов. Также документ было направлено в Государственную аудиторскую службу Украины.

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Напомним, недавно в Государственное бюро расследований подали заявление о совершении уголовных правонарушений относительно вероятной растраты и нецелевого использования государственных средств Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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