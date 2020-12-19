Нардепы требуют от Расчетной палаты провести аудит эффективности использования денег, выделенных на развитие Донбасса
Народные депутаты Украины Сергей Ларин и Виталий Борт требуют от Расчетной палаты провести аудит эффективности использования денег, выделенных на развитие неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Об этом сообщает общественная платформа "KyivStratPro".
"Народными депутатами Украины Лариным С.М и Бортом В.П. на основании обращений граждан Украины, общественных организаций ВОО "Землячество - Родной Донбасс", общественной платформы "KyivStratPro" направлен депутатский запрос на имя главы Расчетной палаты Валерия Пацкана", - говорится в сообщение.
В частности, депутаты просят включить в план работы Расчетной палаты на первый квартал 2021 года проведение аудита эффективности использования денег государственного бюджета выделенных Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины, в том числе международных партнёров на реализацию проектов, государственных целевых программ, направленных на развитие и восстановление инфраструктуры и т.д за период с 2016 по 2020 год включительно.
По предварительной информации, обращение подписало восемь народных депутатов. Также документ было направлено в Государственную аудиторскую службу Украины.
Напомним, недавно в Государственное бюро расследований подали заявление о совершении уголовных правонарушений относительно вероятной растраты и нецелевого использования государственных средств Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.