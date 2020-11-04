Нардепы собрались на очередное заседание: Что на повестке дня

Верховная Рада Фото из открытых источников

Среди прочего депутаты планируют рассмотреть законопроект об изменениях в Налоговый кодекс

Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, во время которого рассмотрит изменения в госбюджет на текущий год, а также ряд других законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год по статье ЗУ "О рынке природного газа". Также планируется рассмотреть проект Закона о внесении изменений в раздел Налогового кодекса Украины относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов.

Кроме того, в первом чтении нардепы будут рассматривать:

законопроект о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины;

законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;

законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов;

законопроект о внесении изменений в закон " Об автомобильных дорогах";

законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

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В то же время в Раде будет поставлено на голосование в первом чтении несколько законопроектов, направленных на защиту прав детей.

Кроме того, есть ряд проектов законов, которые планируется рассмотреть во втором чтении. Среди них:

проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий";

проект закона относительно функционирования государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;

проект Закона о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения COVID-19.

Также во втором чтении Рада планирует рассмотреть два законопроекта, которые касаются деятельности народных депутатов. В то же время в парламенте будут рассматривать ряд ратификационных законов и проекты постановлений.

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Ранее сообщалось, что парламентарии пришли в Конституционный суд Украины, чтобы передать заявление депутатских фракций с требованием об отставке судей КСУ. Подписи нардепов собирали в Раде накануне.