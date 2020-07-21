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Нардепы просят КСУ признать неконституционным создание НАБУ

Фото из открытых источников

Нардпепы обжалуют полномочия президента относительно создания НАБУ и назначения директора бюро

В Конституционный суд Украины поступило обращение народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В частности, положения о создании НАБУ и назначении директора. Соответствующее конституционное представление опубликовано на сайте КСУ.

Согласно сообщению, 50 народных депутатов, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", считают, что нормы закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" нарушают Конституцию.

Они просят КСУ безотлагательно, в течение месяца, рассмотреть их представления и признать неконституционными ряд положений закона. В частности, по их мнению, нарушают Конституцию нормы о том, что НАБУ создается указом президента, и его директор также назначается указом главы государства.

Депутаты уверены, что это нарушает конституционные принципы разделения властей и расширяют полномочия президента.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

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