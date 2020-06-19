Нардепы от "Голоса" должны сложить полномочия вслед за Вакарчуком, – Мусий

Олег Мусий Скриншот видео

Иначе они будут безответственными манипуляторами, говорит гость ток-шоу

Депутаты из фракции "Голос" без Святослава Вакарчука набрали бы полпроцента, поэтому они обязаны сложить мандат.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий.

Гость студии отметил, что парламентарии из фракции "Голос" без Святослава Вакарчука набрали бы во время выборов в Верховную Раду мизерное количество голосов.

"Это на самом деле гнездо Сороса, которое проводит транснациональную антиукраинскую политику, и все люди там без Вакарчука набрали бы полпроцента, ну, может, один процент на самом деле. Именно поэтому они обязаны все сложить мандат. Если они не сложат за своим патроном мандат, они будут такими же безответственными манипуляторами", – заявил Олег Мусий.

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Напомним, на прошлой неделе народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что уже во второй раз собирается сложить мандат народного депутата.

Однако 18 июня народные депутаты в Верховной Раде не проголосовали за прекращение полномочий народного депутата от фракции "Голос".

Святослав Вакарчук объяснил, что после того, как Верховная Рада не поддержала его заявление о прекращении полномочий народного депутата, придется применить формальную процедуру, которая предусмотрена законом.

Добавим, на место Святослава Вакарчука, складывающему свой депутатский мандат, придет Алина Свидерская, которая была кандидатом №19 в избирательном списке в народные депутаты от партии "Голос".