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Нардепов-прогульщиков в 2020 году оштрафовали на 30 млн гривен

Фото из открытых источников

Деньги вернули в госбюджет

В прошлом году Верховной Раде удалось сэкономить 30 млн гривен благодаря штрафам для нардепов-прогульщиков. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24". 

"Мы предусмотрели в этом созыве (Рады, - ред.) очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских", - рассказал Фролов.

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Также он уточнил, что благодаря такому механизму в 2020 году было сэкономлено и возвращено в бюджет более 30 млн гривен. 

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Напомним, ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование.

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