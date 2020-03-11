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Нардепам предложили направить на доработку законы относительно прожиточного минимума

КП в Украине

Один из документов был подан бывшим премьер-министром Гончаруком

Профильный парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал нардепам вернуть на доработку законопроект правительства Алексея Гончарука относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума и альтернативный к нему. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады.

В частности, комитетом было рассмотреть законопроекты №2720 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума" (правительственный) и альтернативный к нему № 2720-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума на уровень, не ниже уровня фактического прожиточного минимума".

"Члены комитета по вопросам образования, науки и инноваций единогласно решили рекомендовать Верховной Раде оба законопроекта по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть объектам права законодательной инициативы на доработку. Данное решение будет направлено в комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов", - отмечается в сообщении.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагалось вдвое увеличить прожиточный минимум.

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