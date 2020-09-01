live
Новости » Политика Читати новину українською

Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Решение принято большинством голосов членов фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос Фото из открытых источников


Народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса исключили из монобольшинства. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее решение было принято большинством голосов членов фракции. "Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Гео Лероса Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины", – сообщили в пресс-службе партии.

Сегодня, 1 сентября, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что депутаты монобольшенства начали собирать подписи за исключение Гео Лероса из фракции. Она напомнила, что Лерос имеет открытый конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Новости по теме: Силовики имеют на каждого "слугу народа" папку, которую могут достать, если кто-то пойдет против ОП, – Гео Лерос

Напомним, 28 августа народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство. Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. Тогда правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Согласительный совет, обыски в Крыму и вероятные санкции ЕС против Беларуси: Главное за 31 августа Увеличение минимальной зарплаты, индексация пенсий и новая сессия Верховной Рады: Какие изменения ждут украинцев в сентябре Местные выборы во Львовской области: Какие шансы у кандидатов на должность мэра Львова Расширение "красной" карантинной зоны и более 100 тысяч случаев COVID-19 в Украине: Главное на утро 21 августа
Loading...

программы канала ZIK

Александр Дубинский | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Нападение на автобус: Суд над радикалами. Саакашвили убегает из Украины | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Старт нового политического сезона. Мэрские гонки | Ток-шоу
Местные выборы: Кто идет в мэры от