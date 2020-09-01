Нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Решение принято большинством голосов членов фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос Фото из открытых источников



Народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса исключили из монобольшинства. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее решение было принято большинством голосов членов фракции. "Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Гео Лероса Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины", – сообщили в пресс-службе партии.

Сегодня, 1 сентября, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что депутаты монобольшенства начали собирать подписи за исключение Гео Лероса из фракции. Она напомнила, что Лерос имеет открытый конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, 28 августа народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство. Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. Тогда правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения.