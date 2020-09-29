live
Новости » Политика Читати новину українською

Нардеп Волошин предлагает Раде почтить память жертв еврейского погрома во Львове 1941 года

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

В Верховную Раду собираются внести проект Постановления об увековечивания памяти жертв Львовского погрома, который произошел в 1941 году. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

"Сегодня годовщина трагедии Бабьего яра. Умение признавать темные и позорные страницы собственной истории даже большая демонстрация зрелости нации, чем способность чествовать славные достижения прошлого", - считает нардеп.

Он убежден в важности помнить то, что "трагедии Бабьего Яра предшествовали ужасы Львовского погрома".

"Пришедшие в обозе вермахта националисты решили, что фундамент провозглашенного ими 30 июня Украинского государства должен быть обязательно обагрен невинной еврейской кровью. И потому адекватные украинцы никак не могут ассоциировать современную Украину с тем, что неумело пытались начинать строить летом 41-го Стецько и Ко", - написал Волошин.

Также он опубликовал  проект Постановления, текст которого мы приводим полностью.

"Постановление Верховной Рады Украины "О чествовании на государственном уровне 80-й годовщины памяти жертв Львовского погрома 30 июня - 2 июля 1941"

30 июня - 2 июля 1941 в первые дни немецкой оккупации Львова произошли погромы еврейского населения, организованные и совершенные немецкими подразделениями, украинской милицией, сформированной по инициативе ОУН (б), которая 30 июня 1941 приняла Акт провозглашения Украинского государства, рассчитывая на сотрудничество с национал-социалистической Германией, а также местным польским и украинским населением, в результате которых тысячи евреев были убиты, замучены или искалечены.

Отмечая жертв Львовского погрома; решительно осуждая сотрудничество (коллаборационизм) с нацистской Германией в годы Второй мировой войны; призывая к историческому примирению украинского и еврейского народов; осуждая ревизию и искажение исторических событий;

Верховная Рада Украины постановляет:

  1. Отметить на государственном уровне 80-ю годовщину памяти жертв Львовского погрома 30 июня - 2 июля 1941 (далее - Львовский погром).

  2. Рекомендовать Кабинету Министров Украины:
    в двухмесячный срок со дня принятия настоящего Постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по чествованию в 2021 году на государственном уровне 80-й годовщины памяти жертв Львовского погрома и утвердить план соответствующих мероприятий;
    привлечь в состав организационного комитета, а также к подготовке и проведению указанных мероприятий представителей еврейских организаций Украины (по согласию); принять решение о создании во Львове Мемориального комплекса памяти жертв Львовского погрома.

  3. Рекомендовать Министерству иностранных дел Украины обратиться к правительству Государства Израиль и еврейским неправительственным организациям в других странах мира с предложением принять участие в подготовке и проведении мероприятий по чествованию памяти жертв Львовского погрома. Рекомендовать Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти организовать подготовку тематических теле- и радиопередач, посвященных упомянутым трагическим событиям, и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с 80-й годовщиной памяти жертв Львовского погрома.

  4. Предложить областной государственной администрации установить памятные знаки жертвам Львовского погрома.

  5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила концепцию изменений к проекту госбюджета-2021, - Черный Мы защитим киевлян от тарифного беспредела, - Александр Попов Бойко: Перемирие – это хорошо, но Украина ждет мира и реинтеграции Донбасса Действующая власть, как и предыдущая, лишь пиарится на развитии армии, - Плачкова о трагедии в Харьковской области

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |