Нардеп Тищенко назвал "информационной атакой" заявления о причастности его помощника к "заминированию" Александровской больницы

Николай Тищенко

Политик утверждает, что он, как руководитель оперативного штаба президента в Киеве, контролирует ход расследования

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что против него готовят информационную атаку, а обвинения в сторону его помощника о причастности к заминированию Александровской больницы являются "ложью".

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Я уже знаю, что на следующей неделе планируется очередная информационная атака! В условиях карантина готовят новое, уже не кулинарное, шоу "С Николаем Тищенко". Так что запасаемся попкорном", - отметил Тищенко.

Кроме этого, нардеп считает, что люди, которые сообщают о причастности его помощника к упомянутому выше событию, являются "псевдо-информаторами, которым позавидует даже ФБР", поскольку о "заминировании" стало известно позавчера, а разного рода заявления начали появляться в один и тот же момент.

"Оперативный штаб команды президента в Киеве, который я возглавляю, с первого дня помогает и киевлянам, и киевским больницам. Подобные провокационные мины нас не остановят! Убежден, что в правовом государстве подобными делами должны заниматься спецслужбы", - отметил политик.

Тищенко добавил, что как руководитель оперативного штаба президента в Киеве, контролирует ход расследования и подчеркнул, что ответственности никто не избежит.

"Понятно, что моя четкая и твердая позиция в парламенте по антиолигархическим законопроектам и поддержка важных инициатив кому-то очень сильно мешают", - утверждает он.

Как стало известно ранее, 9 апреля в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где принимают больных COVID-19. Как выяснилось, информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась.

Из-за этого мэр Киева Виталий Кличко обратился в СБУ, заявив, что такие вещи не должны оставаться безнаказанными.

Впоследствии экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что человеком, который "заминировал" Александровскую больницу, является помощник народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.