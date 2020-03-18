Нардеп Шахов заразился коронавирусом COVID-19

Народный депутат Сергей Шахов Фото из открытых источников

Сам политик утверждает, что чувствует себя нормально, а температура начала снижаться

Народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусной инфекцией.

Информацию об этом нардеп подтвердил на своей странице в Facebook, после того как в Минздраве сообщили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины.

Как отмечается, ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Также в Минздраве утверждают, что в случае необходимости нардепа госпитализируют, а медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Сам Сергей Шахов сейчас рассказывает, что чувствует себя нормально и температура уже снизилась.

По его словам, он находится на карантине и с людьми не контактировал.

"Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего, у вас подтверждается диагноз коронавирус. Я сегодня изолирован, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника", - говорит нардеп.

Также политик призвал людей внимательнее относиться к организму и при слабости и небольшой температуре оставаться дома и вызывать врачей.

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Известно, что Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта.

Однако, по данным Telegram-канала "Крокодил", последний раз нардеп был зарегистрирован в ВРУ 6 марта.

В сообщении говорится о том, что в таком случае есть вероятность того, что все политики, которые присутствовали в Раде в тот день, должны уйти на карантин.

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Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин сдал анализ на коронавирус после поездки во Францию, но 7 марта стало известно, что результаты теста не обнаружили признаков коронавируса.

Также отмечалось, что Минфин переводит часть сотрудников на дистанционный режим работы из-за коронавируса.