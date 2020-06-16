Нардеп от "Слуги народа": В вузах надо оставить основным один язык

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук NewsOne

Парламентарий заявил, что выступает против издевательств в языковом вопросе

В высших учебных заведениях в Украине необходимо оставить основным один язык.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Гость ток-шоу отметил, что выступает против издевательств и за то, чтобы в учебе была легкость. По его мнению, для того, чтобы детям в школах было комфортно учиться, нужно идти навстречу и в вопросе языка.

"Я за то, чтобы не было издевательств, за то, чтобы была легкость в обучении, была мотивация "к", а не "от" или какие-то штрафные санкции или другие нюансы. Я за то, чтобы прежде всего мы думали о комфорте в обучении тех людей тем способом, который им подходит, на том языке в том числе. О том, стоит ли в будущем больше сфокусироваться на преподавании на украинском языке и оставить его как основной, наверное, если мы говорим о вузах, это моя личная позиция, я думаю, стоит оставлять основной один язык, поскольку мы говорим далее о специалистах высокой квалификации", – сказал Юрий Камельчук.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента, правительства и парламентского монобольшинства прекратить издеваться над правами человека и остановить языковую дискриминацию русскоязычных граждан Украины.

Добавим, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.