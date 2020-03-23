У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозрение на коронавирус

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Нардеп отметил, что не был за рубежом в последние месяцы и не общался с депутатом Шаховым

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко с подозрением на COVID-19 находится в больнице. Об этом он написал в Facebook.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня (23 марта - ред.) сдал третий. Ждем результаты, их еще нет", - пояснил Горбенко.

Нардеп отметил, что не был за рубежом в последние месяцы и не общался с депутатом Шаховым.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник (17 марта - ред.) был, но в маске. Переживаю за семью", - добавил Горбенко.

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Напомним, лабораторный тест на инфицирование коронавирусом COVID-19 народному депутату от депутатской группы "Довира" Сергею Вельможному, показал отрицательный результат, но подтвердил инфицирование у его сына.

Ранее народный депутат и член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов заболел коронавирусной инфекцией.