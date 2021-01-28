Нардеп от "Слуги народа" может стать судьей Конституционного суда: В партии назвали фамилию кандидатки

Народный депутат Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Это такая постепенная перезагрузка КСУ

Народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря может стать судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук, комментируя отзыв законопроекта Владимира Зеленского, которым должны были бы прекратить полномочия КСУ, отметила, что Конституционный суд все-таки будет перезагружен, но постепенно.

"Вот сейчас прошел один из конкурсов от Верховной Рады и Комитет правовой политики рекомендовал Верховной Раде назначить по своей квоте Ольгу Совгирю. Это моя коллега от "Слуги народа", она представитель ВРУ в Конституционном суде", – отметила народный депутат.

Евгения Кравчук убеждена, что когда дело дойдет до голосования в зале ВРУ, фракция "Слуги народа" всем составом утвердит Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

"Поэтому вероятно, что Ольга Совгиря может стать судьей Конституционного суда. Это такая постепенная перезагрузка КСУ", - прокомментировала Кравчук.

Напомним, ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требовала от власти прекратить давление на Конституционный суд Украины.