Нардеп от монобольшинства готов уйти из фракции, если в местных советах возникнет коалиция "Слуги народа" с "ЕС"

Александр Качура Фото из открытых источников

Это абсолютно ненормально, говорит Александр Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура будет просить исключить его из фракции, если на местах после местных выборов возникнет коалиция "Слуги народа" с "Европейской солидарностью".

Об этом парламентарий заявил во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Александр Качура отметил, что после местных выборов фракций монобольшинства в органах местного самоуправления не будет, такие выводы можно сделать из результатов социологических исследований. В связи с этим на местах нужно будет искать консенсус с другими политическими партиями, чтобы назначать руководство местных советов и тому подобное, отметил нардеп.

"Была сознательная позиция президента страны и фракции "Слуга народа" не вводить какие-либо ограничения для местных политических партий", – отметил Александр Качура и подчеркнул, что образование таких коалиций – это вполне нормальный процесс, главное, чтобы в "Слуги народа" и этих политических сил совпадали цели.

Александр Качура, отвечая на вопрос, есть ли политические силы, с которыми "Слуга народа" не будет создавать коалицию, отметил, что у него нет информации, что партия принимала решения по этому поводу.

"Но я никогда не вошел бы в коалицию, и если будут создаваться коалиции с Блоком Петра Порошенко, сейчас это "Европейская солидарность", я буду против до того уровня, что даже буду просить исключить меня из нашей политической фракции, если коалиция с "Европейской солидарностью" образуется в любом городском совете. Это абсолютно ненормально, я считаю", – заявил Александр Качура.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Центральном избирательном комитете подчеркнули, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.