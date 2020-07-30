Нардеп от монобольшинства готов уйти из фракции, если в местных советах возникнет коалиция "Слуги народа" с "ЕС"
Это абсолютно ненормально, говорит Александр Качура
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура будет просить исключить его из фракции, если на местах после местных выборов возникнет коалиция "Слуги народа" с "Европейской солидарностью".
Об этом парламентарий заявил во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.
Александр Качура отметил, что после местных выборов фракций монобольшинства в органах местного самоуправления не будет, такие выводы можно сделать из результатов социологических исследований. В связи с этим на местах нужно будет искать консенсус с другими политическими партиями, чтобы назначать руководство местных советов и тому подобное, отметил нардеп.
"Была сознательная позиция президента страны и фракции "Слуга народа" не вводить какие-либо ограничения для местных политических партий", – отметил Александр Качура и подчеркнул, что образование таких коалиций – это вполне нормальный процесс, главное, чтобы в "Слуги народа" и этих политических сил совпадали цели.
Александр Качура, отвечая на вопрос, есть ли политические силы, с которыми "Слуга народа" не будет создавать коалицию, отметил, что у него нет информации, что партия принимала решения по этому поводу.
"Но я никогда не вошел бы в коалицию, и если будут создаваться коалиции с Блоком Петра Порошенко, сейчас это "Европейская солидарность", я буду против до того уровня, что даже буду просить исключить меня из нашей политической фракции, если коалиция с "Европейской солидарностью" образуется в любом городском совете. Это абсолютно ненормально, я считаю", – заявил Александр Качура.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что в Центральном избирательном комитете подчеркнули, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.