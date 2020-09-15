Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщил руководитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский в Фейсбук.

Приводим текст сообщения дословно:

Помните, 2 недели назад я писал про публичные угрозы от активистки из Николаева? Тут можно прочесть подробней

Так вот, я ещё тогда обещал, что будут предприняты соответствующие меры.

Сегодня народный депутат Олег Волошин, который, кстати, родом из Николаева, написал соответствующее заявление на имя начальника Нацполиции Игоря Клименко.