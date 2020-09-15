Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщил руководитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский в Фейсбук.
Приводим текст сообщения дословно:
Помните, 2 недели назад я писал про публичные угрозы от активистки из Николаева?
Тут можно прочесть подробней.
Так вот, я ещё тогда обещал, что будут предприняты соответствующие меры.
Сегодня народный депутат Олег Волошин, который, кстати, родом из Николаева, написал соответствующее заявление на имя начальника Нацполиции Игоря Клименко.
Прелесть подобной ситуации в том, что Национальная полиция не может проигнорировать заявление народного депутата.
Посмотрим, чем это закончится для активистки Ольги из города-героя Николаева.