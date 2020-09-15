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Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Нардеп Олег Волошин обратился в полицию из-за публичных угроз в адрес Молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщил руководитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский в Фейсбук.

Приводим текст сообщения дословно: 

Помните, 2 недели назад я писал про публичные угрозы от активистки из Николаева?
Тут можно прочесть подробней.
 
Так вот, я ещё тогда обещал, что будут предприняты соответствующие меры.
 
Сегодня народный депутат Олег Волошин, который, кстати, родом из Николаева, написал соответствующее заявление на имя начальника Нацполиции Игоря Клименко.
 
Прелесть подобной ситуации в том, что Национальная полиция не может проигнорировать заявление народного депутата.
 
Посмотрим, чем это закончится для активистки Ольги из города-героя Николаева.
 

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