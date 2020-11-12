С помощью "карантина выходного дня" власть хочет минимизировать явку избирателей во втором туре местных выборов, - нардеп

Александр Лукашев Скриншот видео

Провластная партия потерпела катастрофическое поражение, подчеркнул Александр Лукашев

Мерами вроде "карантина выходного дня" власть хочет минимизировать явку избирателей во втором туре местных выборов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Лукашев.

"Логика властей понятна: они пытаются минимизировать и так тот жалкий процент тех избирателей, которые все же решат пойти и проголосовать, создавая такие условия и наполняя информационное пространство этими сведениями относительно "карантина выходного дня". Это все направлено на то, чтобы люди не шли и не голосовали, так и катастрофическое поражение, которое потерпела на местных выборах партия "Слуга неукраинского народа" – это фактическое признание того, что за полтора года президентства гражданина Зеленского, который ошибочно и случайно, на мой взгляд, занимает должность президента Украины, они превратились в клеймо позора", – сказал парламентарий.

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Напомним, в Центральной избирательной комиссии заявили, что по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября, в 11 местных советах и по шести городским головам.

Как сообщали, по состоянию на 5 ноября повторное голосование по выборам городского головы назначено уже в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тысяч человек.

Добавим, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.