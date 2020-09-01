Нардеп Качный: Если после выборов рейтинг "Слуги народа" будет ниже, чем 20%, Зеленский может распустить Раду

Телеканал ZIK

Если рейтинги провластной политической партии "Слуга народа" будут ниже, чем 20%, президент Владимир Зеленский будет вынужден переформатировать Верховную Раду.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный.

Народный депутат отметил, что сейчас наблюдается падение рейтинга партии Зеленского "Слуга народа". По его словам, если такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, президенту придется думать не только об отставке правительства Шмыгаля, но и о переформатировании Верховной Рады.

"Сейчас рейтинг набирает оппозиция. "Оппозиционная платформа - За жизнь" сейчас набирает высокими темпами. У нас идет рост нашего рейтинга среди основных политических партий. Все политические партии набирают, кроме "Слуги народа". И исходя из этого мы можем сделать вывод, что если такая тенденция сохранится, то Зеленскому придется думать не только о замене Кабинета Министров и премьера, ему нужно будет думать о переформатировании Верховной Рады, если он хочет, чтобы перевыборов весной не было", - заявил парламентарий.

Поэтому, подчеркнул Качный, Зеленскому нужен совершенно новый подход к большинству. А получив результаты местных выборов, по словам нардепа, президент должен сделать для себя вывод о том, будет ли он распускать парламент и создавать более профессиональный из людей, которые хотят строить Украину.

"Ему придется принимать кардинальные решения. То есть мы сейчас видим, что позиция такова: если рейтинг "Слуги народа" будут ниже, чем 20%, мы предполагаем, что он будет вынужден переформатировать Верховную Раду", - прокомментировал Александр Качный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве