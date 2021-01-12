Нардеп Гетманцев назвал, за какие проекты законов может взяться Рада в январе

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Речь идет о двух больших решениях, говорит парламентарий

Верховная Рада прежде всего должна принять два больших решения – относительно налоговой амнистии и относительно создания Бюро экономической безопасности.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий проинформировал, что законопроект о референдуме готов к рассмотрению во втором чтении, и голоса для его принятия есть. Он также сообщил, какие законопроекты планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады во время пленарной недели в январе.

"Я ожидаю два больших решения, которые, я считаю, что мы должны по моему направлению принять первыми, это налоговая амнистия, мы ожидаем законопроект от президента. И второй законопроект – это Бюро экономической безопасности. Это орган, который должен действовать вместо налоговой милиции, Службы безопасности и Министерства внутренних дел в экономической сфере, и мы должны проголосовать этот законопроект во втором чтении уже, я думаю, вот на этой неделе, которая будет единственной рабочей неделей в январе в ВРУ", – проинформировал Даниил Гетманцев.

Напомним, 3 сентября 2020 года депутаты Верховной Рады Украины одобрили в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Так, в документе предлагается разделить сервисную и правоохранительную функции налоговой службы. Кроме этого, предусматривается ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов для борьбы с финансовыми преступлениями.

Отмечается, что Бюро будет иметь статус правоохранительного органа. Руководителя БЭБ будет назначать президент Украины по представлению конкурсной комиссии. Для выбора главе государства должны предоставить трех кандидатов.

Основной задачей органа будет осуществление мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

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