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Нардеп Деркач назвал, кто является главным бенефициаром "схем" в Украине

Андрей Деркач

По словам нардепа, система воспроизводит, мультиплицирует и масштабирует себя

Главным бенефициаром "схем" в Украине является международная коррупция. Об этом в эфире программы "HARD з Влащенко" на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

"Международная коррупция. Это система СОТ, это система, которая воспроизводит, мультиплицирует и масштабирует себя. Причем это та система, когда разговариваешь с людьми на среднем и нижнем звене, они искренне верят в то, что они правы и что они здесь выполняют функцию миссионеров в Африке. 

Другой момент, что, когда это в реальности получается, когда ты видишь и показываешь им результат этой деятельности, скажем, один из кейсов – это вопросы, связанные с технической помощью. И когда мы показываем их нашим партнерам в США, они просто до потолка подпрыгивают. Они даже не верят, что такие суммы средств могут идти на такие бестолковые программы", - сказал Деркач.

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Напомним, ранее Андрей Деркач заявил, что при каденции пятого президента Украины Петра Порошенко страна стала планетой, куда боялись приезжать.

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