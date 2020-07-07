НАПК составило на Зеленского два админпротокола

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Админпротоколы вручил президенту лично глава НАПК Александр Новиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил президенту лично глава НАПК Александр Новиков.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства, поскольку он не заявил о существенных изменениях в имущественном состоянии.