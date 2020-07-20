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НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Владимир Зеленский Офис президента

Помимо президентов, ведомство проверит ряд бывших и действующих чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 13 человек, среди которых действующий глава государства Владимир Зеленский, а также экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Помимо президентов ведомство проверит следующих должностных лиц:

  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны,
  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;
  • Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;
  • Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  • Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
  • Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерськжитло".

Отмечается, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если на сегодня они не являются топ-чиновниками.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства, поскольку он не заявил о существенных изменениях в имущественном состоянии. На главу государства составили два админпротокола.

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