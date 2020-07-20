НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко
Помимо президентов, ведомство проверит ряд бывших и действующих чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 13 человек, среди которых действующий глава государства Владимир Зеленский, а также экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Помимо президентов ведомство проверит следующих должностных лиц:
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
- Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
- Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
- Андрей Загороднюк, бывший министр обороны,
- Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
- Евгений Нищук, бывший министр культуры;
- Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;
- Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
- Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
- Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерськжитло".
Отмечается, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если на сегодня они не являются топ-чиновниками.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства, поскольку он не заявил о существенных изменениях в имущественном состоянии. На главу государства составили два админпротокола.