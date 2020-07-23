НАПК начало проверку деклараций Шмыгаля и Степанова
Всего в списке 35 человек, среди которых как действующие, так и бывшие министры
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 35 человек, среди которых премьер Денис Шмыгаль, а также ряд действующих и бывших министров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В частности, проверяются декларации следующих министров:
- Максим Степанов, министр здравоохранения;
- Сергей Марченко, министр финансов;
- Денис Малюська, министр юстиции;
- Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Алексей Чернышев, министр развития общин и территории;
- Марина Лазебная, министр социальной политики;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
- Степан Кубив, бывший первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли;
- Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр;
- Павел Петренко, бывший министр юстиции;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции;
- Юрий Стець, бывший министр информационной политики;
- Владимир Кистион, депутат Винницкого областного совета, бывший вице-премьер-министр;
- Ирина Фриз, народный депутат, бывший министр по делам ветеранов.
Также будут проверены декларации следующих должностных лиц:
- Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров;
- Виктор Хоменчук, начальник отдела охраны объектов органов и учреждений системы правосудия ТУ УСН в Ровенской области;
- Александр Бабич, председатель Голопристанского городского совета;
- Игорь Чернюк, судья Винницкого городского суда;
- Иван Рязанцев, директор ЧП "Укрречбуд";
- Василий Давидмук, главный специалист отдела экономического развития и туризма Управление экономики РГА;
- Александр Донон, старший оперуполномоченный криминальной полиции Петриковского ОП Новомосковского ОП ГУНП в Днепропетровской области;
- Никита Мисюра, следователь Херсонского отдела полиции ГУНП в Херсонской области;
- Александр Марьянский, директор КП "Добропольский городской транспорт";
- Александра Даруга, главный специалист отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации ГСЦ МВД;
- Александра Фесенко, депутат Северского городского совета Бахмутского района.
"НАПК осуществляет проверку ежегодных деклараций за 2019 год. Если в реестре имеются декларации субъекта и за 2018 - проверяются две декларации", - говорится в сообщении.
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