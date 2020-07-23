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НАПК начало проверку деклараций Шмыгаля и Степанова

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Всего в списке 35 человек, среди которых как действующие, так и бывшие министры

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 35 человек, среди которых премьер Денис Шмыгаль, а также ряд действующих и бывших министров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, проверяются декларации следующих министров:

  • Максим Степанов, министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко, министр финансов;
  • Денис Малюська, министр юстиции;
  • Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Алексей Чернышев, министр развития общин и территории;
  • Марина Лазебная, министр социальной политики;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Степан Кубив, бывший первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли;
  • Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр;
  • Павел Петренко, бывший министр юстиции;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции;
  • Юрий Стець, бывший министр информационной политики;
  • Владимир Кистион, депутат Винницкого областного совета, бывший вице-премьер-министр;
  • Ирина Фриз, народный депутат, бывший министр по делам ветеранов.

Также будут проверены декларации следующих должностных лиц:

  • Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров;
  • Виктор Хоменчук, начальник отдела охраны объектов органов и учреждений системы правосудия ТУ УСН в Ровенской области;
  • Александр Бабич, председатель Голопристанского городского совета;
  • Игорь Чернюк, судья Винницкого городского суда;
  • Иван Рязанцев, директор ЧП "Укрречбуд";
  • Василий Давидмук, главный специалист отдела экономического развития и туризма Управление экономики РГА;
  • Александр Донон, старший оперуполномоченный криминальной полиции Петриковского ОП Новомосковского ОП ГУНП в Днепропетровской области;
  • Никита Мисюра, следователь Херсонского отдела полиции ГУНП в Херсонской области;
  • Александр Марьянский, директор КП "Добропольский городской транспорт";
  • Александра Даруга, главный специалист отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации ГСЦ МВД;
  • Александра Фесенко, депутат Северского городского совета Бахмутского района.

"НАПК осуществляет проверку ежегодных деклараций за 2019 год. Если в реестре имеются декларации субъекта и за 2018 - проверяются две декларации", - говорится в сообщении.

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Ранее в ведомстве проверяли декларации действующего главы государства Владимира Зеленского, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.

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