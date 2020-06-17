Нападения на журналистов – это сознательные провокации, – Александр Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

В результате виновата полиция, говорит парламентарий

Нападения на журналистов – это сознательная провокация. Работников СМИ используют для того, чтобы вызвать конфликт, а по сути, речь идет о "войне" между МВД и СБУ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Мне кажется, что то, что происходит, это сознательные провокации. Мы ведь знаем, что те люди, которые провоцируют нападения на журналистов, используя тезис "пророссийский журналист"..., нападают на журналистов, тем самым стимулируя столкновения. Потому что вступает потом полиция, чтобы стороны растащить. Начинается драка, а потом у нас все равно там в этой драке заканчивается виновным - кто? - полиция. То есть я вижу, что используют журналистов для того, чтобы спровоцировать конфликт", – сказал гость студии.

Александр Дубинский продолжил: "Полиция в итоге виновата. И это все я рассматриваю, как общую концепцию создания постоянной уличной напряженности для нападок на Авакова".

Парламентарий отметил, что есть информация и опубликованы доказательства относительно того, что большинство активистов, которые нападают на журналистов, работают под прикрытием СБУ, то есть, по сути, речь идет о "войне" между МВД и СБУ. А журналистов в этой ситуации используют, как живую мишень, чтобы вызвать конфликт, заявил Александр Дубинский.

Напомним, 17 июня возле здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Во время митинга не обошлось без провокаций.

Как сообщалось, на днях под зданием Шевченковского суда, где избирали меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, неизвестные препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность.