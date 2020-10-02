Нападения на оппозицию – это результат хаоса, беспредела и неспособности власти управлять страной, – Кива

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Маргинальные структуры для запугивания и давления на оппозицию сформировала власть, заявил парламентарий

Нападения на оппозицию – это результат хаоса, беспредела, неспособности власти управлять страной и дать этой стране мир, порядок и благосостояние.

Об этом в эфире на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Парламентарий, комментируя нападения на агитационные палатки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Родинское Донецкой области, заявил, что партийцы надеются на надлежащую реакцию правоохранительных органов на систематические нарушения закона националистически настроенными молодыми людьми. Илья Кива подчеркнул, что речь идет о маргинальных структурах, которые ранее были сформированы властью для дестабилизации ситуации в стране и для запугивания и давления на оппозицию.

"Посмотрите на этих молодых людей, которых сегодня власть использует. Они не понимают и они просто упиваются своей безнаказанностью, к которой они привыкли с 2014 года, за последние шесть лет. Но и этому рано или поздно придет конец", – убежден Илья Кива.

Парламентарий подчеркнул: "У этих беспредельщиков есть фамилии, имена и есть непосредственные заказчики. Заказчик - это власть в лице Администрации президента и самого президента Зеленского. А непосредственно исполнители - это Белецкий, руководитель "Нацинального корпуса", который давно уже принят террористической организацией. Мы знаем о том, что ранее были и нападения, и убийства людей, и грабежи, и насилие, но эти люди оставались безнаказанными. Это и Сергей Коротких ("Боцман"), его сообщник и фактически соучредитель этих организаций и бандформирований. И мы всего лишь навсего видим результат хаоса, безпредела и неспособности власти руководить страной и дать этой стране мир, порядок и благополучие".

Как сообщали, ранее в городе Курахово Донецкой области было совершено разбойное нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза.