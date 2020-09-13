"Оппозиционная платформа - За жизнь": Нападение на партийный офис в городе Курахово – очередная попытка сорвать местные выборы на Донбассе

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Кураховская ОТГ оказалась одной из немногих громад Донецкой области, у жителей которых Зе-власть не забрала права голоса. Но теперь попытки повлиять на выборы начали ее верные союзники-радикалы. Об этом идет речь в заявлении "Опозиционной платформы - За жизнь". Далее приводим текст заявления дословно.

Сегодня в городе Курахово Донецкой области совершено разбойное нападение на региональный партийный офис ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ и приемную народного депутата Владимира Мороза. Очевидно, этой акцией накануне выборов преступники пытались запугать наших местных активистов и парализовать деятельность партийного представительства.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ расценивает нападение на свой партийный офис как еще один способ Зе-власти и ее союзников-радикалов сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе.

Мы требуем вернуть украденное у сотен тысяч украинских граждан право голоса и обеспечить проведение местных выборов в 18 ОТГ на Донбассе. Остановить запущенный механизм фальсификаций народного волеизъявления с помощью регистрации "туристов" из парамилитарных формирований. Найти и привлечь к ответственности всех преступников, нападающих на активистов и партийные представительства оппозиции.

Никакие запугивания нас не остановят. Никакие фальсификации не спасут власть и их союзников из партии войны от политического поражения. Украинский народ обязательно избавится от радикалов, бездарей и фальсификаторов на местах, а потом – и в центре!