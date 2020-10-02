Нападавших на "Патриотов – За жизнь" было полсотни – 35 из них еще гуляют на воле, – Лесик

Андрей Лесик inlviv.in.ua

Один из пострадавших поднимает вопрос о получении инвалидности, отметил гость ток-шоу

Нападавших на автобус с активистами организации "Патриоты – За жизнь" было не 15 человек, а 50, то есть 35 из них продолжают гулять на свободе.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Харьков Андрей Лесик.

Андрей Лесик рассказал о состоянии здоровья активистов организации "Патриоты - За жизнь", на автобус с которыми напали радикалы в конце августа. По его словам, один из пострадавших, 37-летний мужчина, имеет тяжелую травму ноги, не может ходить, и сегодня он вынужден ставить вопрос о получении инвалидности.

Андрей Лесик отметил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук переживает за каждого из потерпевших и дал поручение контролировать этот вопрос, чтобы преступление не пустили на самотек.

Гость ток-шоу отметил необходимость найти заказчиков нападения на автобус и наказать их и исполнителей.

"Важный момент, что нападавших было не 15 человек, а 50, то есть 35 продолжают гулять на свободе. Обращаюсь к правоохранителям, чтобы они нашли всех причастных. И самое главное - заказчиков, ведь безнаказанность порождает еще большее преступление", – подчеркнул Андрей Лесик.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, которые действуют при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском Союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе, подверглись жесткой критике.