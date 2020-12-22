Нами руководит не Кабинет министров, а банда "отмороженных" коллекторов, – Лукаш

Елена Лукаш Скриншот из видео

Юрист считает, что смеяться с утюгом и паяльником в руках над способами принудительного взыскания долгов недопустимо

Украинцами руководит не Кабинет министров, а банда "отмороженных" коллекторов. Об этом свидетельствует поведение должностных лиц и инициированные ими законопроекты, которые связаны с ограничением прав граждан и лишением их имущества.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу, комментируя информацию о продаже помещений тюрем в Украине, отметила, что пенитенциарная система – это золотое дно для тех, кто хочет нагреть на ней руки, притом, все, что происходит, является закрытым. К примеру, Елена Лукаш предложила попробовать узнать бюджет этой системы, а также, с какой целью используются государственные средства или же поинтересоваться, сколько предприятий работает в этой системе, сколько земель она имеет в управлении и тому подобное.

Елена Лукаш обратила внимание на фото министра юстиции Украины с утюгом и паяльником в руках (напомним, таким образом глава ведомства поздравил работников Государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником) и отметила, что сейчас тема коронавируса и безденежья больше всего волнует украинцев.

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"Страна в долгах, как в шелках. Каждый гражданин знает, что такое занимать, и вот так смеяться с утюгом и паяльником над способами принудительного взыскания, как говорит закон, мне кажется, что это не смешно. Я искренне считаю, что нами управляет не Кабинет министров, а похоже, банда "отмороженных" коллекторов. Я без шуток. Вот так, как они себя ведут, те законопроекты, которые они исторгают из себя, связанные с ограничением прав украинцев и быстрым-быстрым лишением их имущества, это – об этом, это коллекторы", – заявила юрист.

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Гостья ток-шоу продолжила: "А по отношению к людям, мне кажется, это – социопаты, потому что, глядя на службу, которая нуждается в помощи и реформировании, которая не справляется - я о службе, занимающейся исполнением решений судов, которая не справляется с 8 решениями из 10, а вы знаете, у нас 80% решений судов не исполняются, фотографироваться с утюгом и паяльником, напоминая людям об их долгах, и это все на фоне зарегистрированных законопроектов о быстром и, скажем, жестоком, нечеловеческом взыскании, в упрощенном порядке, практически равном алиментному порядку, это, конечно, ужас!"

Как сообщали, министр юстиции Денис Малюська поздравил работников Государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником с паяльником и утюгом в руках. Таким образом министр хотел показать, с помощью каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах прошлого века.

Добавим, в сентябре Денис Малюська предложил устраивать на работу осужденных к пожизненному заключению в call-center ведомства. Тогда он добавил, что не все сотрудники Минюста относятся к его идее положительно.