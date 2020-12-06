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"Нам не нужен Минский процесс": Кравчук назвал условие прямых переговоров Украины с ОРДЛО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации убежден, что представители самопровозглашенных республик не являются хозяевами на Донбассе

Украина готова начать общаться с представителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей после демилитаризации Донбасса. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24"

"Нас часто обвиняют, что мы не общаемся с ОРДЛО, что якобы в других странах общаются с сепаратистами. Я заявляю сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, спецслужбы, наемников, пройдет демилитаризация, и на следующий день мы бы нашли возможность и необходимость встретиться и решать вопрос один на один, нам не нужен Минский процесс", - заявил Кравчук. 

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По словам политика, представители самопровозглашенных республик не являются хозяевами тех территорий. 

"Пусть чужаки уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди в тех районах не являются хозяевами. Они выполняют волю Кремля. И общаться с ними просто нет смысла", - добавил глава украинской делегации. 

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Напомним, ранее Кравчук отметил, что переговоры между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут состояться в формате круглых столов и на уровне институтов гражданского общества.

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