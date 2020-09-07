Накануне выборов партия власти активно применяет технологию по созданию "клонов", – Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот видео

А это позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре, заявила журналистка

Партия власти к местным выборам активно применяет технологию по созданию "клонов" кандидатов, которая позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

"Очень активно партией власти применяется технология по созданию - это как раз сейчас подходящий период для этого - "клонов". То есть, условно говоря, представьте себе, вы идете на выборы, и в какой-то момент вы понимаете, что за две недели до выборов в бюллетене появляется человек с вашей фамилией, но другим именем. Более того, хороша та технология, когда технологам удается подобрать не только человека с фамилией или заставить какого-то вообще "левого" человека поменять ее в последний момент, если у него еще и внешность подходящая, похожая на вас. И бабушка в бюллетене с удовольствием перепутает вас с основным кандидатом", – сказала Светлана Крюкова.

Журналистка поинтересовалась, как власть будет бороться с этой проблемой, ведь технология "клонирования" позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре, поскольку из-за этого кандидат не добирает 3-7% голосов.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

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