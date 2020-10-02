Накануне волеизъявления избиратель должен избавиться от "идеи романтизма", - политолог

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Речь идет об обманчивых надеждах относительно "новых лиц"

Избиратель должен избавиться от идеи романтизма, что человек, который не знакомый с той сферой, куда он ныряет, принесет результат.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Андрей Вигиринский.

По мнению политолога, худшее следствие злоупотреблений во время местных выборов, которое может быть, это искажение результатов волеизъявления.

"Если фальсификации будут более чем очевидны, если фальсификации действительно будут не соответствовать волеизъявлению населения, если население с учетом фактора пандемии, с учетом фактора экономического спада, действительно, озаботится выборами не учитывая сегодняшние рейтинги, социологические опросы, когда 40% плюс-минус не планируют участвовать в выборах, а когда это возмущение дойдет до пиковой точки, могут быть, в том числе, противостояния, к которым демократия не склонна относиться одобрительно, – демонстрации на улицах", – сказал Андрей Вигиринский.

Эксперт убежден, что количество исков, которые будут рассматривать административные инстанции страны, в период избирательного процесса и подведения итогов голосования будет более чем заоблачной.

Политолог отметил, что совершенно не соглашается с тем, что сохраняется тренд на новые лица. По его мнению, политики должны заслужить доверие определенными достижениями в той сфере, где он избирается.

"Избиратель, наверное, должен расстаться с идеей романтизма, романтизма – что кто-то придет новый, тот, кто вообще не знаком ни с экономической ситуацией в пределах населенного пункта, он не знаком с бюрократической системой, как работают органы местного самоуправления или их исполнительные комитеты, органы государственной власти; он не знаком с бюджетным процессом – и вот завтра этот человек, который не знаком ни с чем, куда он ныряет, он принесет результат населенному пункту. Это романтика, в которую хочется верить, но она не сбывается", – отметил Андрей Вигиринский.

Как сообщали, в Украине открыли 156 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства и избирательного процесса.

Добавим, недавно Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "избиратель" к местным выборам 25 октября. В рамках курса для избирателей простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.