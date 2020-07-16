"Нафтогаз" отреагировал на анонсированные санкции США против "Северного потока-2"

В Украине положительно отнеслись к вероятным экономическим ограничениям в отношении России

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НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что американские санкции против "Северного потока-2" свидетельствуют о "непоколебимой приверженности США к украинской и европейской безопасности". Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаз" Twitter.

Отмечается, что компания планирует продолжить сотрудничество с американскими и европейскими партнерами по предотвращению завершении строительства "NordStream2".

Накануне новые санкции США против газопровода анонсировал государственный секретарь США Майк Помпео. Он заявил, что Государственный департамент США внес соответствующие изменения в Акт "О противодействии оппонентам Америки через санкции", куда было включено "Северный поток 2" и "Турецкий поток". По словам Помпео, газопроводы – это не коммерческий проекты, а рычаги Кремля для расширения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Кроме того, он считает, что построение газопровода бьет по Украине, поскольку перекрывает транзит газа, а США помогают европейцам удовлетворить свои потребности в энергетике.

Напомним, недавно Дания разрешила использовать якорные судна для прокладки "Северного Потока-2". Это решение приняли после запроса компании, учредителем которой является Газпром. В Дании заявили, что строительство пройдет за пределами района, где не рекомендуются якорные стоянки из-за опасности попадания в море ядовитых веществ.