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"Нафтогаз" готовит арбитражный иск против Словакии

naftogaz.com

Компания планирует потратить на юристов 15 млн евро

"Нафтогаз" изучает возможность арбитражного иска против Словакии. Об этом пишет БізнесЦензор со ссылкой на данные тендера компании в системе ProZorro.

Согласно им, украинский газопоставщик планирует потратить на юристов 15 млн евро и закупить 36 тысяч часов их работы на срок до 30 июня 2023 года. 

Юристы будут изучать возможность арбитражного разбирательства в связи с действиями Словакии, связанными с исполнением решения Стокгольмского арбитража от 2013 года, который обязал "Нафтогаз" выплатить компании Italia Ukraina Gas около $23 млн.

Отметим, в декабре 2017 года словацкий суд удовлетворил иск компании Italia Ukraina Gas и арестовал поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза".

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Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, почему хотят взыскать с "Газпрома" компенсацию в 17,3 млрд долларов.

 

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