"Нафтогаз" готовит арбитражный иск против Словакии

Компания планирует потратить на юристов 15 млн евро

"Нафтогаз" изучает возможность арбитражного иска против Словакии. Об этом пишет БізнесЦензор со ссылкой на данные тендера компании в системе ProZorro.

Согласно им, украинский газопоставщик планирует потратить на юристов 15 млн евро и закупить 36 тысяч часов их работы на срок до 30 июня 2023 года.

Юристы будут изучать возможность арбитражного разбирательства в связи с действиями Словакии, связанными с исполнением решения Стокгольмского арбитража от 2013 года, который обязал "Нафтогаз" выплатить компании Italia Ukraina Gas около $23 млн.

Отметим, в декабре 2017 года словацкий суд удовлетворил иск компании Italia Ukraina Gas и арестовал поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза".

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, почему хотят взыскать с "Газпрома" компенсацию в 17,3 млрд долларов.